Startseite

Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben

Ich bin Orthopädin, orthopädische Chirurgin sowie Ärztin für Allgemeinmedizin.

Meine Leidenschaft ist die Arbeit mit dem Menschen und am Menschen.

Mein Ziel ist es, die Beweglichkeit zu erhalten und/oder zurück zu gewinnen, Schmerzen zu lindern und Schäden zu minimieren, um die Bewegungsmöglichkeiten in all ihren Facetten nutzen zu können.

Sowohl mit der Therapie bestehender Beschwerden, als auch in der effektiven Prävention (Vorbeugung).

Auf meiner Website möchte ich Ihnen Einblicke in Krankheitsbilder, Verletzungsarten und Therapiemethoden der Orthopädie geben.

Und, da kein Körper dem anderen gleicht, nehme ich mir Zeit, um die richtige Lösung für genau Ihr Problem zu finden.

Ihre

Andrea Fekete